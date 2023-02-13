Благодаря искусственному интеллекту люди будут меньше работать — Билл Гейтс

По словам создателя Microsoft, частные компании вкладывают в разработку передовых технологий больше, чем исследовательские бюджеты мировых правительств.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что подобные боту ChatGPT нейросетевые системы изменят мир.

Об этом предприниматель сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt.

В частности, Гейтс оценил вклад нейросетей в будущее человечества и заявил, что считает создание ChatGPT таким же важным событием, как и изобретение интернета.

«До сих пор искусственный интеллект мог читать и писать, но не понимать смысл», — сказал Гейтс, подчеркнув, что ChatGPT упростит офисную работу.

По его словам, нейросеть пока допускает ошибки, но через годы будет работать идеально, ибо «дороги назад нет».

Один из самых богатых людей на планете признался, что частные компании вкладывают в разработку передовых технологий больше, чем исследовательские бюджеты мировых правительств.

«До сих пор считалось, что раньше заменят роботами простых рабочих. Сейчас кажется, что ИИ поможет нам и с офисной работой», – уверен Гейтс.

По словам миллиардера, «в отдаленном будущем нам действительно придется работать меньше, чем сегодня». В этой связи соучредитель Microsoft призвал адаптировать под изменения мировую финансовую систему и налоговое законодательство.

Как сообщал Курсор, финские эксперты по безопасности заявили, что хакеры начнут использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для осуществления кибератак. Согласно докладу компании WithSecure, риски использования ИИ в преступных целях возрастают, а в ближайшие 5 лет мы услышим о мошеннических методах похищения цифровых активов совместно с ИИ.

Так, по словам исследователей, атаки с использованием ИИ — редкость, ведь нейросети еще не способны планировать и осуществлять кибератаки. Впрочем, в будущем злоумышленники разработают алгоритмы искусственного интеллекта, способные самостоятельно находить уязвимости, обходить защитные системы, собирать информацию со сломанных устройств и красть криптовалюту.

Ранее Курсор информировал о том, что искусственный интеллект назвал дату гибели цивилизации.

Также Курсор писал о том, что, по мнению ученых, искусственный интеллект может уничтожить человечество.