Искусственный интеллект назвал дату гибели цивилизации

Суперкомпьютер показал, что «цивилизованная жизнь, которой мы ее знаем, на этой планете прекратит свое существование».

Эксперты воспользовались суперкомпьютером World One, чтобы смоделировать варианты развития цивилизации.

Об этом сообщает The Daily Star.

Расчетную машину создали по заказу так называемого Римского клуба – мировая организация, куда входят представители мировой политической, финансовой, культурной и научной элит. Они исследуют, как может развиваться биосфера, а также то, как люди могут гармонизировать свои отношения с природой.

Согласно расчётам искусственного интеллекта, современная цивилизация рухнет уже к 2050 году из-за уничтожения окружающей среды. Спасти привычную жизнь, по «мнению» World One, не получится ни благодаря экологически чистым электрокарам, ни посредством регулирования рождаемости.

«Загрязнение станет настолько серьезным, что начнет убивать людей, что, в свою очередь, приведет к сокращению населения до уровня ниже того, что был в 1900 году. На этом этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, которой мы ее знаем, на этой планете прекратит свое существование», – сказано в отчете.

Любопытно, что полвека назад члены Римского клуба заявили, что на Земле резко снизится уровень жизни из-за чрезмерного потребления и производства, которые не учитывают состояние экологии. Тогда предельным сроком тоже назывался 2050 год. Каким образом эти прогнозы совпали – тайна, покрыта мраком.

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