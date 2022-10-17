Более пяти миллиардов мобильных телефонов в 2022 году уйдут в утиль — эксперты

Если сложить телефоны друг на друга, образуется башня в 120 раз больше высоты, на которой расположена МКС.

Во всем мире сейчас насчитывается около 16 миллиардов мобильных телефонов – ожидается, что в этом году почти треть из них будет выведена из строя, что вызывает опасения некоторых специалистов по утилизации.

Об этом говорится в материале портала TechSpot.

Так, эксперты ожидают, что около 5,3 миллиарда мобильных телефонов выйдут из строя в 2022 году. Если положить их друг на друга (при условии, что каждое устройство имеет толщину около 9 мм), полученная башня из электронных отходов будет в 120 раз больше высоты, на которой расположена Международная космическая станция, и достигнет 1/8 пути на Луну.

Несмотря на то, что гаджеты содержат ценные материалы, такие как золото, серебро, медь и палладий, эксперты считают, что большинство вышедших из употребления телефонов просто останутся лежать в шкафах или мусорных корзинах, остальное – попадет на свалки или мусоросжигательные заводы.

Интересно, что мобильные телефоны занимают четвертое место среди мелкого электрического и электронного оборудования, которое потребители чаще всего накапливают.

Согласно опросам, проведенным с июня по сентябрь 2022 года среди 8775 европейских домохозяйств в 6 странах, в среднем в одном доме находится 74 электронных изделия, включая телефоны, планшеты, а также такие бытовые приборы, как тостеры и фены. В среднем 13 из них просто находятся на хранении (9 – находятся в собственности, но не используются, а 4 – сломаны).

В первую пятерку мелкого электрического и электронного оборудования в Европе входят:

мелкая бытовая электроника и аксессуары (например, наушники и пульты дистанционного управления);

мелкая бытовая техника (например, часы, утюги и т.п.);

мелкое информационно-технологическое оборудование (например, внешние жесткие диски, маршрутизаторы, клавиатуры, мыши);

мобильные устройства и смартфоны;

оборудование для приготовления пищи (например, тостеры, кухонные комбайны, грили).

«Большинство участников опроса (46%) заявили, что хранят устройства, потому что считают, что могут снова использовать их в будущем. Еще 15% заявили, что стремятся продать эти вещи или раздать их, 13% сообщили, что устройства имеют сентиментальную ценность, а 9% респондентов думают, что они могут что-нибудь стоить в будущем. 7% опрошенных говорят, что просто не знают, как избавиться от старых вещей», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, эксперты назвали способы, с помощью которых можно сохранить данные на мобильном устройстве, не скачивая при этом дополнительных программ.

Также Курсор писал о том, какие действия можно и какие нельзя делать при покупке нового смартфона.