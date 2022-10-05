Будущее рядом: человек готов покорить Марс

Марс давно готовы застроить городами, но основной причиной невозможности для человека находиться на красной планете считают отсутствие кислорода для дыхания.

Испытания, проведенные прибором MOXIE, прикрепленному к марсоходу Perseverance, приблизили человечество к решению этого вопроса, сообщает nbookpart.

Марсоход Perseverance функционировал полтора года — с апреля 2021 года. Ему было поставлено много задач, и самая важная из них — освоить выработку кислорода из атмосферы Марса. Она является смертельной для человека, поскольку на 95% состоит из углекислого газа.

Однако аппарат MOXIE способен выделять из этого состава кислород и обеспечивать им человека.

Автор проекта MOXIE Джеффри Хоффман уверен, что это приблизит разработку марсианских колоний и заселение Марса человеком.

Из углекислого газа устройство MOXIE выделяет кислород, а побочными продуктами являются монооксид углерода и другие вещества.

Опыты были разделены на три этапа. Вначале проверили работоспособность прибора, на втором — его опробовали в разных условиях и с разными нагрузками, а на третьем — запускали смешанные режимы. Это было важно, поскольку на Марс большие температурные колебания в течение суток, резкие перепады давления и пылевые бури. Поэтому тестировались условия работы приборы в течение всего марсианского года, который составляет 687 дней.

Прибор показал производительность шесть грамм кислорода в час при том, что человеку нужно втрое больше. Специалисты подсчитали, что для марсианской экспедиции нужен преобразователь углекислого газа в кислород мощностью в 100 раз больше MOXIE, который смог бы обеспечивать стабильное поступление 2-3 кг кислорода в час и работать 10 тысяч часов.

По заявлениям экспертов NASA, экипажу из четырех человек нужно подавать тонну кислорода в год для дыхания и 25 тонн кислорода для ракетного топлива.

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