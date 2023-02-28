Будущие авто Ford смогут сами уезжать, если вовремя не оплатить кредит за машину

Компания Ford подала заявку на патент, чтобы сделать процесс кредитных выплат таким, чтобы владелец авто их не пропускал.
Об этом сообщает The Drive.
Патентный документ «Системы и методы изъятия транспортного средства» подали в Патентное ведомство США еще в августе 2021 года, но официально опубликовали 23 февраля, в четверг. Он описывает несколько способов усложнить жизнь тому, кто пропустил несколько платежей за машину.
Автопроизводитель изобрел целую систему для борьбы с людьми, которые сильно опаздывают с выплатами кредита за машину. В рамках системы автомобили смогут:
- поэтапно деактивировать некоторые функций, начиная круиз-контролем и заканчивая кондиционером или двигателем;
- включать неприятный звук в салоне;
- блокировать дверь, чтобы в машину нельзя было попасть;
- сами доезжать до пункта конфискации, если у машины есть функция беспилотника.
Дополнительно с помощью системы намерены просчитывать, выгодна ли конфискация авто для банка. Технология будет подсчитывать цену, основываясь на базе пробега, состоянии машины и других факторах. Если же конфискация будет невыгодной, то автомобиль сможет сам доехать до места, где он со временем станет металлоломом.
Однако в данный момент автомобилистам не стоит переживать. Подача заявки на патент еще не значит, что компания намерена точно внедрять такую технологию в свои будущие автомобили. Ни один другой автопроизводитель в последнее время не пытался запатентовать подобную систему, а сам патент Ford не ссылается ни на какой другой юридический документ ради разъяснения своей идеи.
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