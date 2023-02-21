Автоэксперты назвали главную ошибку водителей, из-за которой может сломаться коробка передач

Одной только замены масла с внешним фильтром раз в 50-60 тысяч километров недостаточно.

Залог долголетия любой трансмиссии заключается в правильном и своевременном ее обслуживании. В идеале оно должно включать замену масла, наружного и внутреннего фильтров, а также очистку картера.

Об этом говорится в материале портала MMR.

По словам экспертов, одной только замены масла с внешним фильтром раз в 50-60 тысяч километров недостаточно. При этом следует менять и внутренний фильтр грубой очистки, который также очень важен для правильной работы трансмиссии.

Дело в том, что по мере загрязнения рабочей жидкости внутренний фильтр теряет свою пропускную способность и тем самым стимулирует так называемое «голодание» коробки передач.

Если внутренний фильтр не будет меняться 10 или более лет, то износ узлов будет только расти, а давление жидкости будет снижаться. В результате даже при -10 градусах зимой запросто можно «убить» АКПП, и автовладельцу придется либо заменить агрегат, либо капитально его ремонтировать.

Поэтому тем, кто хочет избежать подобных проблем с трансмиссией, следует помнить: обслуживание АКПП с пробегом более 100 тысяч километров обязательно необходимо менять внутренние фильтры и очистку картера.

Как сообщал Курсор, каждый город имеет свою специфику движения. Трудно определить, какие из них лучше для вождения, но некоторые, безусловно, более удобны для водителя.

Однако есть определенные ошибки, допускаемые на улицах почти всех крупных городов. Некоторые из них – из-за неосведомленности водителей, а некоторые – из-за наглости.

Есть несколько правил остановки автомобиля на тротуаре, но одно из них не особенно нравится водителям. Речь идет о том, чтобы оставить место для пешеходов. Ширина тротуара, остающегося для пешеходов после стоянки, должна быть не менее 1,5 метра.

Это положение полностью исключает парковку на некоторых тротуарах, но отдельных водителей это не слишком волнует. Иногда они оставляют всего несколько десятков сантиметров места.

Ранее мы писали о том, что названы самые опасные ошибки водителей за рулем современных авто.

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