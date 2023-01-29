Чем опасна быстрая зарядка смартфона, и что делать, чтобы не испортить гаджет

Быстрая зарядка — новая технология, которая позволяет за короткий промежуток времени на 100% зарядить аккумулятор устройства. Работает это за счет повышенной силы тока, которая поступает в батарею телефона через кабель и блок питания.

Подробнее об этом информирует Главред.

Многие юзеры считают, что быстрая зарядка способна «убить» батарею смартфона. Но чтобы понять так это или нет, следует понять как устроена быстрая зарядка:

контроллер питания связывается с блоком питания;

вместе они с помощью специального протокола определяют оптимальную мощность тока для заряда в соответствии с уровнем заряда аккумулятора;

после достижения уровня заряда батареи 50-70% процесс замедляется и переключается на режим дозарядки.

Подобная система способна сохранить аккумулятор в рабочем состоянии на достаточно длительное время. Однако чем быстрее заряжается аккумулятор, тем быстрее он изнашивается. Также это помогает избежать перегрева батареи. Потому быстрая зарядка — очень нужная вещь, но только если используется «родная» зарядка, а не посторонняя.

Ранее «Курсор» информировал, что названы три причины, почему внезапно может отключаться смартфон. Иногда, чтобы решить проблему, достаточно просто перегрузить устройство. Но иногда — проблема куда глубже, и может быть необходим более системный подход к решению.

Напоминаем, что эксперты рассказали, какой объем памяти оптимален для смартфона и нужно ли покупать флешки. Есть вариант попроще — использовать внутрисистемного «облака», где можно докупить дополнительную память. Но не всегда юзеры разбираются, как это сделать и есть ли в этом необходимость.