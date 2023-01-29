Три причины, почему внезапно может отключаться смартфон

Смартфон является важной вещью для современного человека, потому что у него богатый функционал, способный сделать наше общение и доступ к информации значительно проще. Но каждая вещь имеет свойство ломаться и телефон не исключение. Бывают ситуации, когда он начинает выключаться и на это может указывать ряд причин.

Об этом пишет belnovosti.

Эксперты говорят, что внезапные отключения/перезагрузки могут происходить из-за:

сбоев или неправильной установки отдельных приложений;

поломки аккумуляторной батареи;

механического повреждения устройства;

Чтобы решить первую проблему, следует самостоятельно перезагрузить гаджет. Если это не помогло, можно попробовать сделать так называемый Hard Reset – перезагрузку с системы восстановления ОС recovery. Однако стоит учитывать, что в этом случае все пользовательские данные будут удалены.

Если и это не исправило ситуацию, придется переустанавливать операционную систему или же отправить свой гаджет в сервисный центр.

«Курсор» писал ранее, что средний срок годности любого смартфона составляет примерно 2-4 года. Но иногда возникают непредвиденные причины, влияющие на переход со старого смартфона на новый. В качестве основного фактора называется деградация аккумулятора.

Еще мы писали, что каждый из нас хоть раз задумывался о том, как долго можно заряжать телефон. Казалось бы, дождись 100 процентов и все — телефон заряжен. Но оказывается, это в корне неверный подход.