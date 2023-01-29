Три причины, почему внезапно может отключаться смартфон

Смартфон является важной вещью для современного человека, потому что у него богатый функционал, способный сделать наше общение и доступ к информации значительно проще. Но каждая вещь имеет свойство ломаться и телефон не исключение. Бывают ситуации, когда он начинает выключаться и на это может указывать ряд причин.
Об этом пишет belnovosti.
Эксперты говорят, что внезапные отключения/перезагрузки могут происходить из-за:
- сбоев или неправильной установки отдельных приложений;
- поломки аккумуляторной батареи;
- механического повреждения устройства;
Чтобы решить первую проблему, следует самостоятельно перезагрузить гаджет. Если это не помогло, можно попробовать сделать так называемый Hard Reset – перезагрузку с системы восстановления ОС recovery. Однако стоит учитывать, что в этом случае все пользовательские данные будут удалены.
Если и это не исправило ситуацию, придется переустанавливать операционную систему или же отправить свой гаджет в сервисный центр.
«Курсор» писал ранее, что средний срок годности любого смартфона составляет примерно 2-4 года. Но иногда возникают непредвиденные причины, влияющие на переход со старого смартфона на новый. В качестве основного фактора называется деградация аккумулятора.
Еще мы писали, что каждый из нас хоть раз задумывался о том, как долго можно заряжать телефон. Казалось бы, дождись 100 процентов и все — телефон заряжен. Но оказывается, это в корне неверный подход.