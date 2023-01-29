Какой объем памяти оптимален для смартфона и нужно ли покупать флешки

Все помнят SD-карты для увеличения объема свободного пространства на телефоне. Раньше они были почти у каждого в смартфоне, без них было тяжело обойтись. Сейчас ситуация изменилась, и встроенной памяти в телефоне хватает на несколько лет активного использования и сохранения файлов. Несмотря на это, есть люди, которые не будут покупать модели, у которых не выделили место на карту памяти.

Есть ли в этом какой-нибудь смысл и сколько свободного места нужно иметь для комфортного пользования — пишет портал iTech.

Раньше хорошим показателем были 32 и 64 Гб. С этим количеством можно было пользоваться несколько лет и не знать, что такое уведомление «Недостаточно места». Учитывая, что все приложения обновляются вместе с операционной системой, то и места свободного требуют больше. Каждая новая функция забирает по немножко памяти. Именно поэтому сейчас нужно покупать смартфоны минимум с 128 Гб, а если вы не планируете менять модель в течение лет, то смотрите на 256 Гб.

Раньше это казалось невозможным, но сейчас смартфоны часто имеют 1 Тб свободного пространства. Это огромное количество. А вот средний сегмент имеет 512 Гб, и это не редкость. При этом если производитель решил наделить смартфон таким количеством памяти, то конечно место для флешки не предусмотрено.

Раньше люди покупали флешки массово, а сейчас это делают единицы. Сама по себе карта Micro SD работает медленно, скорость считывания и записи низкая. При этом всем на нее нельзя в большинстве случаев скачать приложения или игры. А они больше всего и занимают места. На флешку можно записать фото/видео, документы, но так же это все можно хранить на облачном хранилище, что гораздо удобнее.

«Конечно, всегда останутся люди, нуждающиеся в таком виде памяти, но со временем их будет становиться все меньше и меньше, а производители будут все меньше выпускать моделей с возможностью вставить Micro SD», = говорится в материале.

Как сообщал Курсор, названы программы, которые «крадут» больше всего памяти в смартфоне.

Курсор писал ранее, что если телефон разряжается за ночь, появляются мысли о неисправности аккумулятора. Но на самом деле в большинстве случаев дело не в износе батареи.