Черная дыра разрезала звезду пополам: телескоп «Хаббл» передал ученым уникальные кадры

Невидимые черные дыры захватывают каждую каплю света, попадающую в их гравитационные импульсы.

Астрономы из NASA с помощью космического телескопа «Хаббл» зафиксировали последнее мгновения звезды, которую разорвала на части черная дыра.

Об этом говорится на официальном сайте агентства NASA.

Специалисты использовали мощную чувствительность телескопа к ультрафиолетовому излучению для изучения света от раздробленной звезды, который включает водород, углерод и многое другое.

На записи видно, как звезда попала в смертельные гравитационные объятия бездны. Ее сферическая форма резко видоизменилась в нить сияющей материи, которая вращается. В результате сформировалась область газа в форме пончика размером с Солнечную систему, которая вращается вокруг черной дыры посередине.

Астрономы с помощью различных телескопов зафиксировали около 100 так называемых событий приливного разрушения вокруг черных дыр. 1 марта 2021 года космические обсерватории зафиксировали подобное впервые, однако это произошло в другой галактике.

По оценкам, в любой галактике с неподвижной сверхмассивной черной дырой в центре звездное дробление происходит всего несколько раз в каждые 100 000 лет.

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