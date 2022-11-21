Эксперты порекомендовали, как защитить ноутбук от перегрева

Нагревание ноутбука во время работы — физически закономерное явление, но если происходит перегрев, то это приводит к множеству проблем, вплоть до систематических выключений техники.

Если батарея ноутбука начинает перегреваться или может неожиданно выключаться, нельзя закрывать на это глаза.

Технические эксперты рассказали, почему греется ноуnбук и обеспечить защиту батареи от перегрева, пишет Unian.

Нагревание ноутбука во время работы — это закономерное явление. Любой гаджет имеет встроенные системы охлаждения. Но если они не справляются, то перегрев вредит устройству и приводит к множеству проблем, вплоть до систематических выключений техники.

Перегретый корпус или длительная работа вентилятора свидетельствуют о необходимости принимать меры.

Большинство устройств охлаждаются за счет активной системы продува воздуха. Поэтому нельзя ставить ноутбук на кровать или одеяло, которые закроют вентиляционные отверстия и нет дадут воздуху охлаждать процессор.

Чем выше нагрузка на процессор и видеокарту, тем быстрее греется ноутбук. Такое обычно бывает в мощных играх. Постарайтесь обеспечивать интервалы для ноутбука. Желательно для таких ресурсоемких задач приобрести дополнительно охлаждающую подставку с сильными вентиляторами.

Также желательно периодически продувать вентиляционные отверстия. Для этого нужно аккуратно разобрать его и почистить кисточкой. Либо же продуть сжатым воздухом.

Кроме того, одной из причин перегрева может быть высохшая термопаста на чипах процессора и видеокарты. Необходимо в таком случае разобрать ноутбук, снять процессор, удалить старую термопасту и нанести новую. Обычно чистку и замены термопасты делают одновременно.

Бывает, что охлаждение не может осуществляться по причине банальной поломки вентилятора, тогда его просто нужно заменить.

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