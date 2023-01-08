Что делать, если ноутбук завис и не реагирует

Иногда даже самая надежная и дорогая техника думает слишком долго и перестает отвечать на команды.

Ваш ноутбук завис и не реагирует ни на одну команду. Что делать? Подобные ситуации бывают у всех, вне зависимости от модели устройства.

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Отмечается, что чаще всего ноутбук тормозит при использовании одновременно большого количества приложений. Оперативная память устройства перегружается и просто не справляется с повышенной нагрузкой. Из-за такого отношения жесткий диск может преждевременно выйти из строя, а важные данные будут потеряны навсегда.

Ноутбук завис и не реагирует – что делать

Чтобы устранить проблему, перейдите во встроенную программу Диспетчер задач с помощью комбинации клавиш Ctrl+Alt+Delete или Ctrl+Shift+Esc. Он покажет загруженность системы и наиболее трудоемкие для выполнения компьютера программы.

Для удобства вы можете упорядочить запущенные приложения по количеству используемой памяти устройства. Так вы сразу найдете ту самую дырку, в которую вытекает производительность ноутбука. После этого кликните по ее названию правой кнопкой мышки и выберите Снять задание. Это действие принудительно закроет программу, а компьютер должен немного ожить.

Если же ноутбук завис и не реагирует по какой-либо другой причине, можно попытаться изучить вкладку «Процессы» в том же диспетчере. В ней вы увидите, какие из программ слишком прожорливы в плане использования оперативной памяти.

Но что делать, если компьютер тормозит настолько, что вы уже не можете открыть Диспетчер задач? Попробуйте принудительную перезагрузку.

Для этого существует три оптимальных способа:

Долго удерживайте кнопку питания устройства. Компьютер должен полностью выключиться через короткое время.

Комбинацией ALT+F4 откройте дополнительное меню с возможностью выбора режима перезагрузки.

В командной строке введите cmd.exe, затем shutdown/r и нажмите клавишу Enter.

При зависании мышки перемещаться между вкладками браузера или интерфейса можно с помощью клавиши Tab.

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