Что делать, если не заряжается ноутбук: советы экспертов

Это может произойти как с устаревшей моделью, так и новой техникой.

Очень часто батарея ноутбука может не заряжаться после длительного использования устройства. Это может произойти как с устаревшей моделью, так и новой техникой. Бывает, что в таких ситуациях люди спешат заменить ее новой. Однако для начала нужно найти первопричину, ведь объяснений тому, что ноутбук не подзаряжается, существует масса.

Почему ноутбук не заряжается – пишет портал Факты.

Почему не заряжается ноутбук: причины

Часто такая проблема возникает из-за технических сложностей, проблем системного характера или механических повреждений. Решение некоторых задач может потребовать обращения к сервису, однако многие ситуации можно решить самостоятельно. Главное – это правильно понять, в чем проблема.

Батарея не хочет заряжаться на новом компьютере

Новые ноутбуки имеют лицензионную систему. В этом случае батарея абсолютно нового устройства может не заряжаться по нескольким причинам: заводской брак или неправильная инициализация аккумулятора.

Для того чтобы устранить проблему, можно воспользоваться инструкцией: