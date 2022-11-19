Названы простые способы ускорения работы смартфона

С течением времени аккумуляторы телефонов теряют свою работоспособность. Эксперты рассказывают, как продлить автономность устройств на базе Android.

Со временем телефоны не способны работать даже сутки без подзарядки. Эксперты рассказали, как продлить автономность устройств на базе Android.

Советы специалистов публикует портал iTechUA.

Яркость экрана

Первый и простейший способ – снизить яркость экрана ниже 50%. Высокая яркость экрана заставляет аккумулятор работать быстрее, лишая устройство заряда.

Изменение настроек батареи

Настройки в Android-смартфонах включают раздел, посвященный работе батареи. Производители называют раздел по-разному: «Аккумулятор», «Питание и производительность» или «Батарея». Эта функция отслеживает, как быстро заряд снижается за определенное время и пытается сохранить работоспособность устройства.

Темный режим

Функция «Темный режим» полезна не только для глаз, но и для автономности девайса. Дело в том, что черный фон на экране тратит меньше энергии.

Избавиться от ярлыков

Беспорядок с ярлыками на главном экране тратит заряд смартфона. Для сохранения автономности, эксперты рекомендуют убирать неиспользуемые ярлыки. Это доступно в параметрах, где необходимо отключить параметр «Добавить значок на главный экран».

Режим «Не беспокоить»

Удивительно, но режим не беспокоить также влияет на заряд телефона. Активированная функция не выводит сообщение на заблокированный экран, экономя заряд.

Срочное обновление

Эксперты советуют устанавливать обновления сразу после их выхода. Они устраняют ошибки и улучшают работу устройства.

Как сообщал Курсор, около 93% пользователей смартфонов признаются, что как только они запускают разные приложения, батареи телефонов начинают полностью разряжаться почти до конца дня.

Также Курсор писал о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.