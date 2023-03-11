Что предпринять, если смартфон не откликается на прикосновения к экрану

При использовании смартфона рано или поздно юзер сталкивается с такой проблемой, как зависание устройства.

Каждый пользователь мобильного телефона, безусловно, сталкивался с тем, что периодически смартфон зависает. Следует помнить, что тыкать со всей дури в сенсорный экран гаджета в такой ситуации бесполезно. Есть другие, более эффективные методы, которые помогут «отрезвить» ваше устройство.

Подробнее об этом информирует itechua.

Чтобы «растормошить» смартфон, необходимо определить причину возникновения проблемы, либо решить эту проблему обычным выключением устройства.

Если проблема имеется, и зависание удерживается в течение нескольких секунд, следует нажать клавишу «Домой». Если появится меню с используемыми программами, то проблема, вероятнее всего, связана с одним из зависших приложений. В таких случаях достаточно просто смахнуть окошко «затормозившего» приложения в сторону.

Однако, если применение кнопки «Домой» не помогло, вполне вероятно, что зависла вся операционная система. В этом случае необходимо обязательно перезагрузить смартфон, в зависимости от того, сколько заряда на нем осталось. Обычно хватает удерживать две клавиши — «Домой» и «Звук вниз» — в течении 10-15 секунд. Обычно эти кнопки расположены справа.