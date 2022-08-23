Для защиты конфиденциальных данных: появилась инструкция по созданию секретной папки на Android

22:50, Сегодня
Технологии, Полезные советы
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Фото: pixabay.com

Если принадлежащее вам мобильное устройство окажется в руках посторонних лиц, то получить доступ к хранящимся в секретной папке файлам они не смогут.

Для защиты конфиденциальных данных в Android-смартфоне можно создать секретную папку. Так, если принадлежащее вам мобильное устройство окажется в руках посторонних лиц, то получить доступ к хранящимся в секретной папке файлам они не смогут.

Об этом сообщает портал «ProstoMOB».

Для начала необходимо собрать в одной папке все файлы, которые вы считается целесообразным защитить. Далее следует придерживаться приведенной ниже инструкции:

  • Установка приложения Google Files с последующим запуском.
  • Клик по кнопке «Просмотр» внизу экрана.
  • Выбор раздела «Подборки».
  • Клик по кнопке «Секретная карта».
  • Выбор способа шифрования (графический ключ или PIN).

Далее необходимо отметить галочками все собранные в папке файлы через проводник Google Files, после чего выбрать опцию «Убрать в секретную папку». Система попросит вас ввести графический ключ или PIN.

Для просмотра хранящихся в секретной папке файлов необходимо открыть приложение, нажать на кнопку «Просмотр», после чего выбрать в разделе «Подборки» пункт «Секретная папка».

Ранее Курсор сообщал о четырех признаках того, что ваш телефон на «прослушке».

  • Разрядка батареи.  Если вы обратили внимание, что телефон разряжается быстрее обычного, то это может быть связано как со снижением емкости батареи, так и с несанкционированным доступом третьих лиц к вашему устройству.
  • Включение и выключение устройства. Если телефон «живет своей жизнью», самопроизвольно включается или выключается, то возможно, что на него установлено вирусное программное обеспечение.
  • Помехи при разговоре. Посторонние шумы, искажение звука, фон при разговоре должны заставить задуматься о наличии «прослушки».
  • Повышенный расход трафика. Трафик можно отслеживать в настройках сети в меню вашего телефона.

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Автор материала:
Ади Хлюдзинский
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