Для защиты конфиденциальных данных: появилась инструкция по созданию секретной папки на Android

Если принадлежащее вам мобильное устройство окажется в руках посторонних лиц, то получить доступ к хранящимся в секретной папке файлам они не смогут.

Для защиты конфиденциальных данных в Android-смартфоне можно создать секретную папку. Так, если принадлежащее вам мобильное устройство окажется в руках посторонних лиц, то получить доступ к хранящимся в секретной папке файлам они не смогут.

Об этом сообщает портал «ProstoMOB».

Для начала необходимо собрать в одной папке все файлы, которые вы считается целесообразным защитить. Далее следует придерживаться приведенной ниже инструкции:

Установка приложения Google Files с последующим запуском.

Клик по кнопке «Просмотр» внизу экрана.

Выбор раздела «Подборки».

Клик по кнопке «Секретная карта».

Выбор способа шифрования (графический ключ или PIN).

Далее необходимо отметить галочками все собранные в папке файлы через проводник Google Files, после чего выбрать опцию «Убрать в секретную папку». Система попросит вас ввести графический ключ или PIN.

Для просмотра хранящихся в секретной папке файлов необходимо открыть приложение, нажать на кнопку «Просмотр», после чего выбрать в разделе «Подборки» пункт «Секретная папка».

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