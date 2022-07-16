Эксперт: Через десять лет человечество откажется от смартфонов

Джордж Хелд, директор по цифровым продуктам Veon Group, предсказал, что человечество откажется от смартфонов через десять лет. По его словам, это устройство станет рудиментом, и ему на смену придут более продвинутые технологии.
Специалист отметил, что в настоящее время мобильное устройство необходимо только для аутентификации пользователя и передачи информации. Он пояснил, что определить человека можно по-разному, например, по лицу или отпечаткам пальцев и голосу, а информацию можно проецировать на стену или зеркало с помощью IoT-датчика (IoT — Internet of Things).
«Поэтому телефон — это рудимент, через 10 лет его не будет, его заменим мы, люди. И бабушке, потерявшейся в центре города, не нужно будет никуда звонить: она сможет спросить у стены «Как мне попасть домой?», и стена покажет ей маршрут стрелкой», — дал футуристический прогноз Хельд.
Он пришел к выводу, что смартфон, как и вживляемый чип, является устаревшей технологией, поэтому через десять лет он изживет себя.
Курсор ранее писал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.
Также сообщалось, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14. iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.