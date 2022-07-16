Эксперт: Через десять лет человечество откажется от смартфонов

Директор по цифровым продуктам Veon Group заявил, что вживляемые чипы и смартфоны — рудимент. Человечество откажется от таких устройств и заменит их на IoT-датчики.

Джордж Хелд, директор по цифровым продуктам Veon Group, предсказал, что человечество откажется от смартфонов через десять лет. По его словам, это устройство станет рудиментом, и ему на смену придут более продвинутые технологии.

Специалист отметил, что в настоящее время мобильное устройство необходимо только для аутентификации пользователя и передачи информации. Он пояснил, что определить человека можно по-разному, например, по лицу или отпечаткам пальцев и голосу, а информацию можно проецировать на стену или зеркало с помощью IoT-датчика (IoT — Internet of Things).

«Поэтому телефон — это рудимент, через 10 лет его не будет, его заменим мы, люди. И бабушке, потерявшейся в центре города, не нужно будет никуда звонить: она сможет спросить у стены «Как мне попасть домой?», и стена покажет ей маршрут стрелкой», — дал футуристический прогноз Хельд.

Он пришел к выводу, что смартфон, как и вживляемый чип, является устаревшей технологией, поэтому через десять лет он изживет себя.