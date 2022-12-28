Эксперт рассказал, почему взрываются мобильные телефоны

Под взрывом понимается то, что девайс разогрелся и пыхнул.

Современные смартфоны, планшеты и другие гаджеты безопасны, и не могут взорваться сами по себе.

Об этом заявил в интервью Tsargrad.tv эксперт по кибербезопасности Эльдар Муртазин.

Однако, по его словам, если гаджет подвергнуть физическому воздействию, он действительно может «полыхнуть». Специалист также отметил, что причиной взрыва может быть вздувшийся аккумулятор, поэтому его необходимо срочно поменять.

«Проблемы начинаются, когда у вас неоригинальное зарядное устройство или вы каким-то образом батарею повредили. Взрываются они крайне редко. В мире в год это десятки случаев от силы. Под взрывом понимается то, что девайс разогрелся и пыхнул, то есть это не взрыв как таковой», — сказа Муртазин.

«Курсор» писал ранее, если отправляетесь в длительную поездку или на природу, или испытываете проблемы с батареей смартфона, тогда лучшим решением для подзарядки гаджета станет павербанк. Но чтобы не испортить аккумулятор нужно выбирать такой, который будет соответствовать характеристикам вашего мобильного устройства.

Еще мы писали, чтобы смартфон прослужил вам как можно дольше, за ним нужно правильно ухаживать, в частности избегать частого перегревания батареи. Если этого не делать, то вскоре с функционированием гаджета возникнут трудности. Эксперты назвали несколько способов, которые помогут предотвратить проблему.