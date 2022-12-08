Эксперты рассказали, как спасти смартфон от перегрева батареи

Чтобы смартфон прослужил вам как можно дольше, за ним нужно правильно ухаживать, в частности избегать частого перегревания батареи. Если этого не делать, то вскоре с функционированием гаджета возникнут трудности. Эксперты назвали несколько способов, которые помогут предотвратить проблему.

Об этом сообщает biz.today.

Первое, что желательно сделать — это снизить яркость дисплея. Чем она выше, чем больше требует энергии гаджета, а значит устройство быстрее нагревается. Снизить нагрузку поможет данный способ.

Также эксперты советуют защитить смартфон от внешних факторов, например, от прямого попадания солнечных лучей. А еще не стоит использовать защитные пленки на задней панели устройства, потому что они задерживают тепло. При влажной погоде тоже следует снизить пользование смартфоном.

Снизить нагрузку на батарею можно с помощью отключения различных функций, например, Bluetooth, Wi-Fi и GPS, поскольку на их работу тратится много энергии. Без необходимости их не включайте. А также закройте фоновые программы, потому что они могут стать причиной перегрева гаджета.

«Курсор» писал ранее, что американская компания Corning представила второе поколение защитного стекла в линейке Gorilla Glass Victus, предназначенных для дисплеев различных гаджетов.

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