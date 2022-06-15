SpaceX готовы к запуску гигантского футуристического ракетного корабля

Федеральное управление гражданской авиации завершило экологическую экспертизу базы Илона Маска Starship. Агентство не увидело серьезных экологических проблем, но требует более 75 действий для уменьшения воздействия на регион.

В понедельник SpaceX преодолела ключевое препятствие для своего плана по запуску гигантского футуристического ракетного корабля на орбиту из Техаса.

Об этом сообщает The Yeshiva World.

Нет никакой гарантии, что лицензия на запуск будет выдана, поскольку, по данным FAA, на площадке в Бока-Чика все еще должны соблюдаться другие факторы, такие как требования безопасности и финансовой ответственности.

После последних новостей SpaceX написала в Twitter: «На шаг ближе к первому орбитальному летному испытанию Starship».

One step closer to the first orbital flight test of Starship https://t.co/MEcQ6gST6Q pic.twitter.com/jxqEsM62gc — SpaceX (@SpaceX) June 13, 2022

На высоте почти 400 футов (120 метров) Starship является самой мощной из когда-либо построенных ракет, предназначенных для доставки людей на Луну и Марс. НАСА намерено использовать его для высадки астронавтов космического агентства на Луну, запланированной не ранее 2025 года.

В то время как SpaceX запустила разгонный блок Starship в форме пули на несколько миль (10 километров) в воздух за последний год, что привело к нескольким впечатляющим взрывам, ему еще предстоит запустить его на сверхтяжелом ускорителе.

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