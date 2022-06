SpaceX готовы к запуску гигантского футуристического ракетного корабля

В понедельник SpaceX преодолела ключевое препятствие для своего плана по запуску гигантского футуристического ракетного корабля на орбиту из Техаса.

Об этом сообщает The Yeshiva World.

Нет никакой гарантии, что лицензия на запуск будет выдана, поскольку, по данным FAA, на площадке в Бока-Чика все еще должны соблюдаться другие факторы, такие как требования безопасности и финансовой ответственности.

После последних новостей SpaceX написала в Twitter: «На шаг ближе к первому орбитальному летному испытанию Starship».

One step closer to the first orbital flight test of Starship https://t.co/MEcQ6gST6Q pic.twitter.com/jxqEsM62gc

— SpaceX (@SpaceX) June 13, 2022