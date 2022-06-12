Ученые подремонтировали фото удивительного звездного скопления Ruprecht 106

Телескоп Hubble сделал фотографию удивительного шарового звездного скопления Ruprecht 106.
Изображение показали пользователям в социальной сети Instagram.
«Большинство шаровых скоплений звезд содержат как минимум две группы звезд с различным химическим составом. Новые звезды будут иметь другой состав, включающий элементы, обработанные их более старыми массивными компаньонами по скоплению», — написали эксперты.
Интересно то, что скопления Ruprecht 106 отличается, так как содержит лишь одну популяцию звезд.
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Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ученые нашли в далекой галактике странный повторяющийся сигнал. Ученые находят в космосе большое количество объектов и явлений, которые сложно объяснить с точки зрения современной науки. Иногда проблема заключается в том, что находки слишком далеко от Земли. Так, эксперты смогли выявить таинственный сигнал, который повторяется раз за разом. Ему дали название FRB 190520B. Он был обнаружен еще в 2019 году.
Кроме того, Курсор писал, что ученые NASA собирают свою команду специалистов для изучения НЛО.
Еще напомним, что ученые нашли новое доказательство существования инопланетян.