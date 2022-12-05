Эксперты назвали плюсы и минусы разных типов игровых гарнитур

Беспроводные наушники предлагают свободу от кабелей, а проводные периферийные устройства остаются непревзойденными по своей производительности и надежности.

Беспроводные технологии продолжают становиться все более важным фактором в широком спектре периферийных устройств для компьютера. Так, беспроводные наушники предлагают свободу от кабелей, а проводные периферийные устройства остаются непревзойденными по своей производительности и надежности.

Как преимущества и недостатки каждого варианта применимы к быстро растущему рынку игровых гарнитур — говорится в материале портала Lenta.UA.

Если вы разбираетесь в беспорядке проводов, то добавление еще одного кабеля, подключенного к беспроводной игровой гарнитуре, может не стать серьезной проблемой. Тем не менее, некоторые провода легче скрыть, чем другие, и кабель, уходящий от ведущей игровой гарнитуры в гостиной к задней панели ПК, будет заметен практически в любой конфигурации.

Если у кого-то есть беспроводная клавиатура и беспроводная мышь, маловероятно, что они будут покупать проводную гарнитуру. Чтобы упростить выбор между проводной и беспроводной игровой гарнитурой, полезно рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта.

Аудиофилы будут громко заявлять, что звук по беспроводным сигналам никогда не сможет сравниться с чистотой, которую дает аналоговый аудиокабель. Технически они верны, но беспроводные технологии развились настолько, что обычный слушатель не заметит существенных различий с беспроводными гарнитурами.

Кроме того, в прошлом отставание было проблемой, когда действия или движения губ на экране не сразу совпадали со звуком, слышимым в беспроводной гарнитуре. Это раздражение происходит гораздо чаще с наушниками Bluetooth, поэтому лучшие игровые гарнитуры используют радиочастотные сигналы, которые гораздо менее подвержены задержкам.

Возможности подключения, как правило, являются смешанным пакетом для конкретной гарнитуры, независимо от того, является ли она беспроводной или проводной. Многие беспроводные игровые гарнитуры подключаются с помощью традиционного аналогового аудиокабеля, идеально подходящего для настольных компьютеров и ноутбуков.

PS5 и Xbox Series X допускают аналоговые подключения через контроллеры, но если вы играете на других мультимедийных устройствах, таких как NVIDIA Shield, эти медиаплееры или даже последние телевизоры больше не имеют аналоговых аудиоразъемов.

Некоторые беспроводные игровые гарнитуры поставляются с базовыми станциями, позволяющими пользователям подключать несколько проводных источников через оптические и аналоговые порты, микшируя этот звук с любым устройством, подключенным беспроводной сетью. Большинство беспроводных игровых гарнитур не используют Bluetooth как основной метод подключения, предотвращающий подключение к смартфонам или другим устройствам, несовместимым с беспроводными USB-ключами.

Работа с дополнительным аналоговым аудиокабелем, подключенным к проводной игровой гарнитуре, безусловно, может раздражать. Также существует необходимость постоянно подключать USB-кабель для зарядки в беспроводную гарнитуру, которая не справляется с игровой сессией.

Срок службы батареи должен являться одним из основных факторов при выборе игровой гарнитуры. Однако многие беспроводные игровые гарнитуры теперь могут обеспечивать от 20 до 40 часов автономной работы без постоянного включения RGB-подсветки или других улучшений.

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