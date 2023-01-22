Эксперты назвали процент, до которого необходимо заряжать смартфон

Каждый из нас хоть раз задумывался о том, как долго можно заряжать телефон. Казалось бы, дождись 100% и все — телефон заряжен. Но оказывается, это в корне неверный подход.

Подробнее об этом информирует сайт santeplusmag.com.

Сообщается, что аккумулятор мобильного телефона — это его сердце, без которого он работать не сможет правильно. По большому счету, от состояния аккумулятора зависит срок службы смартфона.

Очень важно правильно заряжать свой персональный гаджет, чтобы избежать ошибок, которые могут стать фатальными. И одним из важных правил является зарядка телефона до определенного процента.

Учитывая то, что телефон мы заряжаем каждый день, очень важно делать это правильно. Некоторые ждут, пока телефон полностью не разрядится, и только потом подключают его к зарядному устройству. Но есть и те, кто даже при небольшом падении процента заряда, сразу подключает смартфон к сети. Но не верным являются оба варианта, которые могут повлиять на долгосрочную работу вашего смартфона.

Эксперты утверждают, что для того, чтобы продлить срок службы мобильных устройств, их следует ставить на зарядку, когда они достигают 20% заряда батареи. Более того, аккумуляторы смартфонов лучше всего работают при заряде от 20 до 80%. Поэтому также нехорошо, чтобы процент заряда устройства достигало пика в 100%.

Напомним, что ранее «Курсор» сообщал, что эксперты назвали функцию, которая разряжает смартфон в 5 раз быстрее. И эти пользуется каждый третий владелец смартфона, даже не придавая этой функции особого значения.

Отмечаем, что эксперты назвали популярные функции и приложения для смартфона, которые на самом деле не нужны. Эти программы безбожно «съедают» процент заряда и память устройства, и многие ими вовсе не пользуются.