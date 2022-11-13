Эксперты объяснили, почему нельзя оставлять заряженный телефон в розетке

На срок службы аккумулятора телефона влияет качество изделия, а также ряд других факторов, в частности то, как вы заряжаете мобильный телефон. Многие оставляют его под подушкой или на тумбочке, включая заряжаться на всю ночь. Но это плохая привычка.

Об этом сообщает Readerʼs Digest.

Эксперты не рекомендуют «забывать» телефон на зарядке, он должен быть подключен к сети столько, сколько необходимо, иначе будут негативные последствия. Дело в том, что во время «перезарядки» батарея гаджета страдает, особенно, если вы используете поддельные кабели.

Не стоит оставлять телефон заряжаться на всю ночь, потому что когда он достигнет максимального заряда, то будет продолжать получать небольшие подзарядки, чтобы поддерживать уровень 100%. Получается, что батарея будет постоянно трудится, а такая привычка приведет к изнашиванию аккумулятора.

«Курсор» писал ранее, что сложно представить свою жизнь без смартфона, ведь в этом маленьком устройстве мы храним важную и личную информацию. И чтобы он проработал как можно дольше, за ним нужно правильно «ухаживать». Эксперты рассказали, с какими вещами телефон держать лучше не стоит.

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