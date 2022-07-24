Рекомендации экспертов: почему нельзя покупать телефон с витрины

Техника с витрины обычно продается с существенной скидкой. Насколько это выгодно и оправдывает ли потерянные преимущества от обладания абсолютно новым гаджетом, выяснили эксперты.

В магазинах продавцы часто рекомендуют воспользоваться скидкой и купить технику с витрины. Стоит ли это делать?

Эксперты однозначно советуют — нет, не стоит! Безусловно, сэкономленные на покупке деньги являются приятным моментом, однако минусов вы получаете значительно больше. И они не перекрываются скидкой.

Прежде всего, на витрине телефоны неоднократно брали в руки и проверяли другие возможные покупатели, что фактически делает телефон бывшим в употреблении. Но это еще не самое страшное.

Постоянное нахождение телефона на витрине приводит к выгоранию дисплея и потере ёмкости аккумулятора. Правила зарядки для выставочных образцов также редко соблюдаются: они часто стоят на зарядке длительное время.

Но самое важное, что активация телефона уже проведена, таким образом вы можете потерять несколько месяцев гарантии от производителя, даже если гарантия от продавца не изменится. А она покрывает меньшее количество гарантийных случаев.

Обратите также внимание, что вскрытая коробка может привести к тому, что часть аксессуаров может быть случайно утеряна или забыта при формировании покупки.

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