Эксперты определили лучшие видеоигры 2022 года по уровню графики

С каждым годом графика в играх становится все лучше и лучше.

Эксперты Digital Foundry составили рейтинг видеоигр 2022 года, которые отличились невероятной графикой. Самой красивой оказалась игра Horizon Forbidden West («Горизонт: Запретный Запад»), которая вышла в феврале.

Об этом сообщает технологический ресурс Digital Foundry.

Эта игра разработана нидерландской студией Guerrilla Games и изданная Sony Interactive Entertainment для игровых приставок PlayStation 4 и PlayStation 5. В ней эксперты похвалили высокое качество текстур кожи и лицевой анимации, а также проработку игрового мира. Horizon Forbidden West – яркий пример того, как гибко может настраиваться графика при разработке игры для консолей разного поколения.

Вторую строчку в рейтинге заняла игра The Calisto Protocol, премьера которой состоялась в декабре. Ее выпустили на ПК и консолях — PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Эксперты отметили, что графика в игре весьма реалистичная, но есть еще пару технических проблем, которые стоит доработать разработчикам.

И тройку лидеров замкнула игра Portal RTX. Каждый кадр геймплея был улучшен полноценной трассировкой лучей, созданными вручную и физически достоверными текстурами высокого разрешения и новыми улучшенными

В рейтинг также попал «Ведьмак 3: Дикая Охота», Dying Light 2, NFS: Unbound и другие.

«Курсор» писал ранее, что американское издание Time традиционно рассказывает читателям об итогах уходящего года, попутно составив рейтинг из десяти лучших видеоигр.

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