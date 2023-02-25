Эксперты ответили, почему не стоит постоянно оставлять зарядку в розетке

Многие люди оставляют свое зарядное устройство постоянно в розетке, чтобы в любой момент подключить к нему гаджет. Но есть причины, из-за которых так делать не стоит.

Об этом пишет Itechua.

Эксперты обращают внимание на то, что такая привычка — грубое нарушение правил техники безопасности, ведь включенная зарядка может спровоцировать короткое замыкание и вызвать пожар. Для этого достаточно скачка напряжения или неисправности зарядного устройства, которое можно и не заметить.

Также включенная зарядка в розетку потребляет электроэнергию. Да, она потребляет немного, но если посчитать за год, то это получится примерно 2-3 киловатта.

Еще срок службы зарядки в таком случае может сократиться. Конденсаторы электролитов будут изнашиваться, ток будет идти меньше должного, и скажется это на качестве устройства. Более того, важно обратить внимание на саму зарядку, если она начала нагреваться без заряжения смартфона или другого гаджета, значит есть какая-то неисправность.

«Курсор» писал ранее, что большинство пользователей сменяет свой смартфон на новый именно в тот момент, когда устройство не держит заряд. Впоследствии любой аккумулятор деградирует — так он устроен. Но есть не менее пяти привычек, которые убивают батарею вашего гаджета.

Еще мы писали, что умеренный нагрев корпуса мобильного устройства – абсолютно нормальное явление. А вот если гаджет становится настолько горячим, что его сложно держать в руках, то владельцу устройства следует принять меры по решению проблемы.