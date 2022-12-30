Эксперты сравнили количество опасных программ в Windows и macOS

Известная компания AV-Test, анализирующая антивирусные решения, предоставила интересную статистику по увеличению количества вредоносных программ для различных операционных систем.

Об этом сообщает Neowin.

Эксперты установили, что для ОС Windows появилось примерно 70 миллионов новых образцов вредоносного программного обеспечения. Для сравнения, для операционной системы macOS появилось около 12 тысяч новых вирусов.

То есть, вредоносные файлы Windows встречаются в 5 тысяч раз чаще, чем в устройствах от компании Apple. Для ОС Linux хакеры произвели примерно 2 миллиона опасных программ.

Безусловно, количество вредоносного программного обеспечения для Windows огромно, но любопытно, что с сентября фиксируется постоянное снижение темпов роста.

Иная ситуация с macOS: вирусов здесь довольно мало, но они стали резко появляться в период ноября-декабря. Больше всего впечатляет ситуация с Linux, где с начала лета вредоносные программы появлялись крайне редко, и эта тенденция сохранилась до конца года.

Отметим, что AV-TEST является независимой организацией, изучающей и оценивающей антивирусное ПО и пакеты безопасности для популярных ОС по разным критериям. Специалисты занимаются постоянными тестировками антивирусного, антишпионского и брандмауэрного программного обеспечения для его разработчиков и различных профильных журналов. Результатами анализа эксперты делятся каждые два месяца, рассказывая кому AV-TEST предоставила соответствующую сертификацию.

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