Специалист назвал лучший и худший смартфоны в 2022 году

Самый популярный англоязычный техноблогер Маркес Браунли рассказал, какие смартфоны в 2022 году, по его мнению, были лучшими.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Эксперт разделил гаджеты по нескольким категориям, что позволило сосредоточиться не на одной конкретной модели, а на многих.

Лучший большой смартфон ‒ Samsung Galaxy S22 Ultra

По словам блогера, выбор победителя в этой номинации был трудным, потому что сейчас почти все смартфоны имеют огромные габариты. Samsung Galaxy S22 Ultra имеет 6,8-дюймовый телефон экран.

Лучший маленький смартфон ‒ ASUS Zenfone 9

После отказа компании Apple от линейки iPhone mini каталог маленьких смартфонов еще сильнее уменьшился. В этих условиях блогер отдал предпочтение 5,9-дюймовому ASUS Zenfone 9.

Лучшая система камер – iPhone 14 Pro/Max

Браунли оценивал гаджеты по общему опыту работы с камерой, а не по отдельным возможностям. Он пришел к выводу, что самые качественные фотографии, не прилагая особых усилий, делают модели iPhone 14 Pro/Max.

Лучшая батарея – ASUS ROG Phone 6

У этого геймерского смартфона аккумулятор рассчитан на 6000 мАч. Он оснащен быстрой зарядкой до 65 Вт, благодаря чему заряжается с 0 до 100% менее чем за час.

Лучший дизайн – Nothing Phone

Этот смартфон имеет прозрачную заднюю стенку, а также его можно дополнить светодиодами с различными полезными функциями. Эти факторы больше всего выделяют Nothing Phone на фоне остальных.

Лучший смартфон за свои деньги – Google Pixel 7

Блогер полагает, что по своей цене владелец телефона получает наилучшее качество и больше функций. У Google Pixel 7 есть отличная камера, передовые характеристики и «чистый» Android.

Провал года – OnePlus 10T

Маркес утверждает о слишком большом разрыве между ожиданиями, возможностями и результатами. По его словам, бренд OnePlus на протяжении многих лет не прекращает разочаровывать.

MVP (Смартфон года) – Google Pixel 7

Именно эта модель стала победителем 2022 года.

«Курсор» сообщал о худшем продукте Apple в 2022 году.

Помимо этого эксперты назвали функцию, которая разряжает смартфон в 5 раз быстрее.