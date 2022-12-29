Хакеры шутки ради вызывали спецназ к случайным людям и транслировали это в эфире

В США хакеры предстанут перед судом за то, что ради развлечения вызывали отряд спецназа в дом своих жертв, и с помощью взломанных камер безопасности наблюдали за происходящим.

Об этом сообщили в Минюсте США.

По версии следствия, двое мужчин взламывали более десятка «умных» камер наблюдения Ring, которые подключены к интернету. Они шутки ради издевались над полицейскими и транслировали это в прямом эфире для пользователей соцсетей.

Против злоумышленников были выдвинуты обвинения. Правоохранители утверждают, что Кия Нельсон, Джеймс Томас Эндрю Маккарти и третий неназванный сообщник взламывали камеры наблюдения с помощью простого метода:

Сперва хакеры получали информацию о логинах и паролях жертв почтовых ящиков Yahoo. Далее они определяли, обладает ли владелец скомпрометированного аккаунта регистрацией в Ring, который использует аналогичные учетные данные. В случае положительного ответа правонарушители получали доступ к камерам для сбора данных о владельцах гаджета. Следом за успешным взломом мужчины выходили на связь с работниками экстренных служб и вызывали их под разными предлогами.

Судя по тому, что к их жертвам приезжал спецназ, хакеры указывали крайне серьезные причины для визита правоохранителей. Всего они совершили более десяти подобных атак по всей территории США.

Сейчас Нельсон, пребывающий в тюрьме уже по другому делу, и Маккарти обвиняются в сговоре, цель которого – умышленный неавторизованный доступ к компьютерам, а также кража личности в отягчающих обстоятельствах. Сейчас неизвестно, какой приговор вынесет суд.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!