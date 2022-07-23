Ford представил робота для зарядки электрокаров, которым управляют со смартфона

Ford намерен запустить в массовое производство роботизированные станции для зарядки электромобилей, которые позволят людям с ограниченными возможностями заряжать авто без дополнительной помощи.

Американский автогигант Ford объявил об успешной разработке и запуске тестирования роботизированной станции зарядки для электромобилей.

Производитель автомобилей заявил, что такие роботы-заправщики особенно пригодятся людям с ограниченными возможностями. Компания опубликовала рекламный ролик, объяснив как происходит процесс зарядки.

На обычных топливных заправках часто присутствует персонал, который помогает вставить пистолет и выполнить необходимые действия, а вот на станциях зарядки электрокаров обычно такой возможности нет, и людям-инвалидам невозможно справиться самостоятельно.

Ford рассказал, что процесс зарядки запускается с помощью смартфона. Водителю достаточно припарковаться в непосредственной близости к роботизированной зарядке и в несколько кликов смартфона начать зарядку.

Важно, что робот, снабженный камерой, сам ищет зарядный отсек и подключается к нему, а после подзарядки автоматически отсоединяется.

«Курсор» писал, что в Китае создали беспилотный электрокар, который работает на солнечной энергии. В видеоролике, распространенном разработчиками, автомобиль двигается по пустым дорогам. Автоматизация четвертого уровня довольно сложный процесс.

Напомним, мы сообщали ранее, что Volkswagen построит шесть аккумуляторных заводов в Европе. Volkswagen планирует иметь в общей сложности шесть заводов в Европе к 2030 году. Вместе со своими партнерами общий объем инвестиций составит 20 млрд евро.