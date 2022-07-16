В Китае создали беспилотный электрокар, который работает на солнечной энергии

Китайские инженеры разработали удивительный автомобиль Tianjin, который работает на солнечной энергии. Он был разработан всего за пять месяцев усилиями специалистов из 42 компаний.
Машину в первый раз представили на Всемирной разведывательной конференции. Беспилотный электрокар использует солнечные панели и уже находится в поездке по Китаю.
По словам разработчиков, в новой модели используется система автономного вождения четвертого уровня, которую очень сложно реализовать. Машина оборудована солнечной батареей, площадь которой составляет 8,1 м.кв.
Автомобиль оснащен аккумуляторной батареей с плотностью накопления энергии 330 Вт*ч/кг. Длина автомобиля, показанного на видео – около 4 м, ширина – 1,7 м, а высота – 1,8 м. Он весит чуть больше тонны. Салон машины вмещает четырех человек. Сообщается, что максимальная скорость, на которую способен автомобиль, составляет 79,2 километра в час.
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