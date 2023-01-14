Google будет частично оплачивать коммунальные счета своих пользователей

Программа Google Nest Renew, которая направлена на то, чтобы сделать «умный дом» более экологичным, в рамках своего развития начала сотрудничество с компанией Pivot Energy. Программа под названием Community Solar направлена на развитие «зеленой энергетики».

Подробнее об этом информирует компания Google.

Нюанс заключается в том, что пока что данная инициатива распространена в США, и только в штатах Колорадо и в Иллинойсе. Community Solar дает доступ к платной подписке, которая помогает построить и поддерживать местную солнечную ферму. Сообщается, что как только солнечные панели заработают, люди будут ежемесячно получать скидки на оплату электричества.

«Вы получите счет от Pivot Energy за подписку и кредит на чистую энергию в счет оплаты электроэнергии. Стоимость кредитов, которые вы получите обратно, будет больше, чем стоимость вашей подписки», — говорится в сообщении компании.

Google гарантирует экономию в не меньше чем в 60 долларов США уже в первый год. Первые 2000 людей, которые успешно зарегистрируются, получат подарочную карту Google Store на сумму 125 долларов США.

Напомним, что ранее мы сообщали о способе, который поможет вычислить, что вашим Google-аккаунтом уже кто-то пользуется.