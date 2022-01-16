Google и Facebook обвинили в заговоре и манипуляции рынком онлайн-рекламы

Компании сговорились, чтобы совместно завышать цены на рекламу.

Появились новые подробности иска, поданного против Google генеральными прокурорами нескольких штатов США в связи с возможными манипуляциями с продажами рекламы.

Об этом пишет TheGuardian.

В иске утверждается, что Google сохранил контроль над рынком онлайн-рекламы, на котором он доминирует, взимая с брендов непомерно высокую плату за рекламу и подавляя конкуренцию со стороны других рекламных бирж.

В иске, поданном в декабре 2020 года, утверждается, что Google ввел в заблуждение издателей и рекламодателей относительно цены и процесса проведения рекламных аукционов.

Согласно обнародованным документам, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг и генеральный директор Google Сундар Пичаи знали и одобрили соглашение между двумя компаниями о потенциальном манипулировании продажами рекламы.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Google анонсировала новые функции и улучшения Android. Разработчики Google анонсировали большой апдейт ОС Android, с которым на смартфонах появится ряд новых возможностей.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.