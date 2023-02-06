Google решилась на прямую конфронтацию с Apple: в чем суть конфликта

Google разрабатывает браузер для iOS, который откровенно нарушает требования Apple.

Об этом сообщает The Register.

Экспериментальный веб-браузер Google для iOS на основе собственного движка Blink идет вразрез с правилами Apple. Известно, что компания не допускают в App Store браузерные программы, использующие движок, отличный от Webkit. Из-за этого все браузеры для iOS — Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge — основаны именно на Webkit.

Сейчас в текущем виде экспериментальный проект выглядит как альтернативный сборник Chromium без ряда ключевых функций. Представитель Google прокомментировал, что приложение служит цели «понять некоторые аспекты производительности на iOS» и не будет использоваться рядовыми пользователями.

Это сообщение интересно на фоне сообщения Bloomberg в конце прошлого года, что Apple рассматривает вопрос ослабления правил для сторонних браузеров на iOS. На компанию повлиял антимонопольный контроль со стороны правительств разных стран.

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