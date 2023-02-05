Названы топ-3 способа превратить смартфон в модем и раздавать интернет на другие устройства

Когда нужно быть онлайн, а Wi-Fi не работает, поможет смартфон. Включите режим модема и раздавайте мобильный интернет на ПК, ноутбук, планшет и другие устройства. Главное, чтобы был сигнал, а ваш тариф сотовой связи поддерживал раздачу интернета.
Как все настроить — рассказывает портал iTechUA.
Способ 1: Wi-Fi-роутер
Откройте «Параметры» → «Подключение» → «Мобильная точка доступа и модем» → «Мобильная точка доступа». Появится имя сети и пароль доступа к сети. Их можно изменить: просто нажмите на поле и введите новое значение.
На устройстве, которое необходимо подключить к интернету, откройте поиск сети, выберите нужную — и введите пароль.
Смартфон по умолчанию сам устанавливает имя сети и пароль, но их лучше изменить, так безопаснее. Пароль должен содержать не менее 8 символов, а имя сети указывают латиницей.
Способ 2: USB-модем
С помощью кабеля USB подключите смартфон к компьютеру или ноутбуку на Windows. В меню смартфона откройте «Параметры» → «Подключение» → «Мобильная точка доступа и модем» → «USB-модем».
На нижней панели Windows отображается значок активного подключения к сети. Настройка окончена!
Если подключение не работает, разверните «шторку» уведомлений на смартфоне и выберите «Настройка USB-соединения». В открывшемся окне отметьте пункт «USB-модем». Если функция не активирована, повторите манипуляции из пункта 1.
Способ 3: Подключение Bluetooth
Этот способ работает, если подключенное устройство оснащено модулем Bluetooth. Откройте меню смартфона → «Настройки» → «Подключение» → «Мобильная точка доступа и модем» → «Bluetooth-модем».
Включите функцию Bluetooth на ноутбуке, компьютере или другом устройстве. Обычно нужно просто нажать символ Bluetooth на панели сообщений и все заработает.
Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.