Названы топ-3 способа превратить смартфон в модем и раздавать интернет на другие устройства

Главное, чтобы был сигнал, а ваш тариф сотовой связи поддерживал раздачу интернета.

Когда нужно быть онлайн, а Wi-Fi не работает, поможет смартфон. Включите режим модема и раздавайте мобильный интернет на ПК, ноутбук, планшет и другие устройства. Главное, чтобы был сигнал, а ваш тариф сотовой связи поддерживал раздачу интернета.

Как все настроить — рассказывает портал iTechUA.

Способ 1: Wi-Fi-роутер

Откройте «Параметры» → «Подключение» → «Мобильная точка доступа и модем» → «Мобильная точка доступа». Появится имя сети и пароль доступа к сети. Их можно изменить: просто нажмите на поле и введите новое значение.

На устройстве, которое необходимо подключить к интернету, откройте поиск сети, выберите нужную — и введите пароль.

Смартфон по умолчанию сам устанавливает имя сети и пароль, но их лучше изменить, так безопаснее. Пароль должен содержать не менее 8 символов, а имя сети указывают латиницей.

Способ 2: USB-модем

С помощью кабеля USB подключите смартфон к компьютеру или ноутбуку на Windows. В меню смартфона откройте «Параметры» → «Подключение» → «Мобильная точка доступа и модем» → «USB-модем».

На нижней панели Windows отображается значок активного подключения к сети. Настройка окончена!

Если подключение не работает, разверните «шторку» уведомлений на смартфоне и выберите «Настройка USB-соединения». В открывшемся окне отметьте пункт «USB-модем». Если функция не активирована, повторите манипуляции из пункта 1.

Способ 3: Подключение Bluetooth

Этот способ работает, если подключенное устройство оснащено модулем Bluetooth. Откройте меню смартфона → «Настройки» → «Подключение» → «Мобильная точка доступа и модем» → «Bluetooth-модем».

Включите функцию Bluetooth на ноутбуке, компьютере или другом устройстве. Обычно нужно просто нажать символ Bluetooth на панели сообщений и все заработает.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.