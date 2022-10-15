Хакеры могут использовать тепловизоры для взлома ваших гаджетов и банковских карт — ученые

Тепло от кончиков пальцев может быть использовано для взлома пароля: хакеры могут использовать тепловизионные камеры для взлома вашего смартфона в течение минуты после того, как вы введете пароль.

Если у вас есть смартфон, вы можете подумать, что для защиты вашего устройства от хакеров достаточно четырехзначного кода доступа.

Но новое исследование показало, что тепло от кончиков пальцев может быть использовано для взлома пароля в течение минуты после того, как вы его наберете, пишет Daily Mail.

Так, исследователи из Университета Глазго продемонстрировали, как хакеры могут использовать тепловизионные камеры для отслеживания пароля, который вы ввели на смартфоне, клавиатуре компьютера или даже в банкомате. В ходе исследования исследователи разработали систему искусственного интеллекта под названием ThermoSecure, которая может восстанавливать недавно введенные пароли по тепловым изображениям.

«Около 86% паролей были взломаны, когда тепловые изображения были получены в течение 20 секунд после ввода секретного кода и введены в их систему ThermoSecure, и 76% — в течение 30 секунд. Успех упал до 62 процентов после 60 секунд входа. Они также обнаружили, что в течение 20 секунд система способна успешно атаковать даже длинные пароли из 16 символов с частотой до 67% правильных попыток», — говорится в материале.

Советы по обеспечению безопасности ваших паролей

1. Разверните менеджер паролей

Менеджеры паролей позволяют хранить все пароли в сквозном зашифрованном цифровом хранилище, заблокированном одним ключевым словом для максимального удобства. Большинство менеджеров паролей имеют дополнительные функции для проверки надежности паролей и автоматического создания уникальных паролей. Для организаций они могут пригодиться при обмене паролями с сотрудниками или управлении их доступом.

2. Внедрите обучение кибербезопасности

Поскольку основной причиной утечек данных остаются простые человеческие ошибки, стоит инвестировать в тренинги по кибербезопасности для сотрудников. Начать с основ может быть хорошей идеей, учитывая, что у людей разный уровень подготовки в области технологий.

3. Включите многофакторную аутентификацию

Известная как MFA, она служит дополнительным уровнем безопасности. Это метод аутентификации, который использует два или более механизма для проверки личности пользователя — это могут быть отдельные приложения, ключи безопасности, устройства или биометрические данные.

Как сообщал Курсор, израильские хакеры, связанные с Ираном, заявили о получении доступа к данным почти 10 миллионов израильтян.

Ранее курсор информировал о том, что оппозиционные журналисты раскрыли имена тех, кто может стоять за кибератаками Ирана