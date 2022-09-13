Израильские хакеры, связанные с Ираном, заявили о получении доступа к данным почти 10 миллионов израильтян

Группа израильских хакеров war_dark заявила о взломе базы данных, где содержались данные почти всего населения Израиля, то есть 9,5 миллионов людей. Однако, есть нюансы.

Хакеры, связанные с Ираном, утверждают, что получили информацию о действующем премьер-министре Яире Лапиде и главе парламентской оппозиции Биньямине Нетаниягу.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Чтобы подтвердить серьезность своих слов, они разместили личную информацию 8,3 тысяч израильтян, где указано:

полное имя;

номер удостоверения личности и дата его выдачи;

дата рождения;

имена родителей;

страна рождения;

дата репатриации и другое.

Помимо этого, хакеры заявили, что взломали и перекрыли пользовательский доступ к сайту Корпорации телерадиовещания (КАН). Однако, в данный момент работа сайта осуществляется без помех. Также специалисты заявили, что в обнародованной информации во всех документах одинаковая дата выдачи, а потому вполне возможно, что в группе war_dark предоставили дезинформацию.

Ранее оппозиционные журналисты раскрыли имена тех, кто может стоять за кибератаками Ирана, совершенными в последнее время. В частности, речь идет о недавнем взломе Албании, после которого Тирана разорвала дипломатические отношения с Тегераном.

Также «Курсор» сообщал об украинских хакерах, которые, выдавая себя за красивых женщин, нашли военную базу *рф. Помимо этого, они связаны с рядом других громких кибератак против россии.

Помимо этого, во вторник, 13 сентября, в Иране диверсанты подожгли нефтяную скважину.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!