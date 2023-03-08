Хакеры выложили в сеть фото онкобольных из-за отказа клиники платить выкуп

Сеть американских медучреждений LVHN (Lehigh Valley Health Network) в Пенсильвании отказалась платить выкуп хакерам, поэтому злоумышленники обнародовали фото из медкарт пациенток, больных раком молочных желез.

Об этом информирует портал No Worries.

Отмечается, что группа кибервымогателей ALPHV/BlackCat атаковала больницы еще в феврале. Представители сети медучреждений сообщили: «Хакеры сломали компьютерную систему, содержащую клинические изображения онкобольных и другую конфиденциальную информацию».

«Сайт больницы тоже не работает. Правда, институт онкологических исследований и детская больница не пострадали. С медиками сотрудничает полиция и специалисты по кибербезопасности», — говорится в материале.

Сообщество возмутило шантаж конфиденциальными фото ради денег. В ответ на критику группировки ALPHV/BlackCat опубликовало сообщение на своем сайте: «За нашим блогом следят многие мировые СМИ, дело приобретет широкую огласку и нанесет значительный вред вашему бизнесу. Ваше время истекает. Мы готовы обрушить на вас всю нашу мощь!».

«Поскольку кибератаки на больнице не единичны, Всемирная организация здравоохранения и Красный крест ищут решения для дополнительной киберзащиты медучреждений по всему миру. Так в ноябре прошлого года была предложена концепция цифровой эмблемы», — пишет издание.

«Цифровая эмблема будет не только обеспечивать техническую защиту по кибербезопасности для больниц, инфраструктуры Красного Креста или других медицинских учреждений, но и будет сигнализировать хакерам, что они будут нарушать международное гуманитарное право», — заявил Тилман Роденхаузер, юридический советник Международного Красного креста.

Ранее Курсор писал, что иранские хакеры украли у спецслужб видео теракта Иерусалима. Хакеры, поддерживающие иранский режим, смогли взломать сервера израильских спецслужб. Им удалось получить доступ к системе видеонаблюдения.

Наша редакция писала, что гендиректор киберзащиты заявил, что иранские хакеры могут взломать систему управления БПЛА Израиля и США. Недавно Иран впервые начал более агрессивно делиться инструментами кибератак с «Хизбаллой».