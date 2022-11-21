Иранские хакеры могут взломать систему управления БПЛА Израиля и США — гендиректор киберзащиты

«Команда иранских хакеров в последнее время как никогда приблизилась к тому, чтобы проникнуть в израильские и американские беспилотники и управлять ими», — заявил генеральный директор ClearSky по кибербезопасности Боаз Долев.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Выступая на конференции INSS по Ирану, Долев перечислил ряд опасных тенденций, исходящих из киберсектора Ирана. Он сказал, что Тегеран расширяет свои кибер-возможности во всех областях, в том числе постоянно совершенствует усилия по взлому дронов, а также приближает возможности «нулевого дня».

Угроза широкого использования возможностей «нулевого дня» обычно ассоциируется только с США, россией* и Китаем с точки зрения возможности заставить замолчать целые секторы, особенно инфраструктуру, использующую кибервозможности.

До сих пор Долев говорил, что возможности Ирана в области «нулевого дня» считались ограниченными, хотя в апреле 2020 года режим взломал некоторые системы водного сектора Израиля.

Помимо улучшения собственных возможностей, он сказал, что Иран впервые начал более активно делиться инструментами кибератак с «Хизбаллой». Кажется, это говорит о том, что Иран стремится умножить количество фронтов, с которых Иерусалим должен защищать себя в киберпространстве, как и в физическом мире.

Частью успеха Тегерана также является то, что, поскольку москва и Тегеран сблизились в обмене физическим оружием, похоже, что в руки Ирана попадает и более современное российское кибероружие.

Кроме того, Долев отметил кибератаки Ирана на правительства, такие как Албания. Он объяснил, что кибератака аятолл была успешной, потому что она вывела из строя сети страны в тот момент, когда конференция курдской антииранской группы MEK должна была провести крупное собрание в Албании.

Хотя и не во всех случаях, Долев сказал, что Иран также чаще присваивает себе публичное признание за свои кибератаки, что является признаком возросшей уверенности и зрелости. Кроме того, он сказал, что в той мере, в какой любой сетевой элемент может быть взломан, он полагает, что израильские оборонные сети и транспортные средства могли быть взломаны, но без публичной утечки информации.

Долев сказал, что Иран не раскрывал эти успехи, чтобы сохранить свою способность заниматься шпионажем, в то время как представители израильской обороны держали взломы в секрете, чтобы избежать смущения или раскрытия того, насколько их системы были скомпрометированы.

По словам Долева, между КСИР и министерством разведки Ирана насчитывается около 10 подразделений, использующих киберинструменты для атак на других: основное внимание уделяется США, Израилю и внутренним иранским диссидентам.

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Курсор сообщал, что Китай представил новый гигантский БПЛА, который может изменить будущее воздушной войны. Новый беспилотник может пролететь до 10 000 км и имеет размах крыльев 24 метра. Он может нести до 16 боеприпасов, включая ракеты и бомбы.

Напомним, что Bayraktar оснастят средствами борьбы с иранскими дронами. Вскоре турецкие беспилотники будут иметь ракеты класса «воздух-воздух» не только для борьбы с дронами, но и с другими летательными аппаратами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!