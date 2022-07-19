Два миллиона долларов пообещала Apple хакерам за взлом iPhone

Производитель iPhone хочет убедиться в неуязвимости уникальной системы блокировки телефона на операционной системе iOS 16, которую активирует владелец в случае опасности, слежки или взлома.

Компания Apple пообещала выплатить награду в два миллиона долларов взломщику, способному обойти систему блокировки в iOS 16.

Информацию об этом опубликовал портал Gizchina.

Режим блокировки представляет собой функцию повышенной защиты, которую активирует владелец телефона в случае опасности. Это может быть слежка, вероятность взлома или попадание вирусной программы.

При активации этого режима телефон блокирует основные программы, приложения, банковские сервисы. Кроме того, отключается возможность звонков через FaceTime с несохраненных номеров. Отменить эти лимиты и запустить работу всех режимов сможет только сам владелец iPhone.

Apple гордится разработанным режимом Lockdown Mode, представив его впервые на конференции WWDC месяц назад. Официальный релиз анонсирован на осень 2022 года.

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