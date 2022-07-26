Windows 11 защитили от взлома паролей

В компании Microsoft решили ввести дополнительную систему блокирования учетной записи при попытке подобрать пароль. Этот метод взлома часто использовался хакерами в последнее время.

Программисты, занимавшиеся разработкой Windows 11, постарались усложнить жизнь хакерам, взломщикам и любителям войти в чужой аккаунт способом подбора паролей.

Разработанная функция запускает автоматическую блокировку аккаунта пользователя на десять минут, если его вводили ошибочно 10 раз, что обычно бывает при введении пароля методом подбора.

Функция предустановлена во всех версиях Windows 11 после Build 22528.1000.

Пользователям компьютеров с этой операционной системой доступны настройки этой опции: можно выбрать время экстренной блокировки учетной записи и максимальное число ошибочных вводов пароля до блока.

Дэвид Уэстон, представитель Microsoft, заявил, что разработанная система защиты от взлома очень эффективна при попытке входа в чужой аккаунт способом подбора пароля. Этот метод часто применяется хакерами. Для получения доступа, особенно в корпоративных компаниях, взломщики используют слабые места RDP-протокола (Remote Desktop Service).

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