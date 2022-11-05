Хакеры взломали сервер крупнейшей обсерватории в мире

Работа тысяч астрономов по всему миру была приостановлена из-за взлома сайта астрономической обсерватории и отключения 66 антенн телескопа ALMA.

Известнейшая астрономическая обсерватория, расположенная в пустыне Атакама, подверглась хакерской атаке.

Киберпреступники взломали обсерваторию Atacama Large Millimeter Array в Чили 29 октября, в 06:14 утра, сообщает Meta.

Сайт компании подвергся кибератакам, было взломано множество сервисов, в том числе и электронная почта.

Обсерватория знаменита своим огромным радиотелескопом ALMA, который считается одним из самых мощных и передовых в мире. Именно этот телескоп способствовал получению первого изображения черной дыры в 2019 году.

В компании сообщили, что в результате атаки ни одна из 66 высокоточных антенн телескопа ALMA не пострадала. Также остались неповрежденными важнейшие научные данные, полученные этими приборами.

Ученые всего мира используют данные этого телескопа для своих работ и исследований. Из-за атаки работа тысяч астрономов по всему миру и около 300 экспертов, работающих на объекте, была приостановлена. Его поломка могла стать самым разрушительным событием в мире науки.

Эксперты пока не могут сказать, сколько времени потребуется на восстановление системы. Также неизвестно, кто стоит за кибератакой.

Ранее Курсор писал, что SpaceX запустила ракету с секретным спутником США.

Также мы информировали, что в Украине создали беспилотник Shark: что о нем известно.