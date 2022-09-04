Хакеры взломали серверы Samsung и украли данные пользователей

В компании отказались сообщать о том, сколько пользователей в конечном итоге могли пострадать от атаки и почему производитель так долго об этом не сообщал потребителям.

Южнокорейская компания Samsung официально сообщила, что в июле ее серверы были взломаны, а хакеры похитили личные данные пользователей.

Заявление технологического гиганта размещено на сайте Samsung.

Компания сообщила об инциденте, отметив «незаконное получение доступа к данным пользователей на некоторых американских серверах Samsung неавторизованной третьей стороной».

«Объём затронутой информации для каждого отдельного пользователя может отличаться. Сейчас мы уведомляем их о произошедшем», — говорится в заявлении компании.

Представитель Samsung пояснил, что под демографическими данными компания понимает информацию, которая используется для маркетинговых целей. Однако он не пояснил, какие именно типы данных сюда входят. Он добавил, что регистрационные данные пользователей, которые предоставляются клиентами Samsung для получения доступа к технической поддержке и гарантийному сервису, включают информацию о дате покупки того или иного продукта, модели устройства, а также его ID-номера.

В то же время он отказался говорить о том, сколько пользователей Samsung в конечном итоге могли пострадать от хакерской атаки на серверы компании, а также не стал комментировать, почему производитель так долго об этом не сообщал своим потребителям.

Как сообщал Курсор, компания Apple пообещала выплатить награду в два миллиона долларов взломщику, способному обойти систему блокировки в iOS 16. Режим блокировки представляет собой функцию повышенной защиты, которую активирует владелец телефона в случае опасности. Это может быть слежка, вероятность взлома или попадание вирусной программы.

Также Курсор писал о том, что в компании Microsoft решили ввести дополнительную систему блокирования учетной записи при попытке подобрать пароль. Этот метод взлома часто использовался хакерами в последнее время.