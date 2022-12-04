Илон Маск будет вживлять чипы в человеческий мозг

Новый глава Twitter и один из самых богатых людей в мире всерьез намерен в течение полугода запустить испытания по имплантации чипов на людях.

Ученые намерены в течение ближайших шести месяцев начать испытания по внедрению чипов в мозг человека.

Такой прогноз озвучил Илон Маск, сообщает Slash Gear.

Он заявил, что его чипы Neuralink начнут имплантировать в мозг всего через шесть месяцев. Испытание чипирования на людях станет самым амбициозным и спорным моментом во всей истории нейрохирургии.

Целью вживления Neuralink называют возможность человека составить конкуренцию искусственному интеллекту, а также адаптировать парализованных людей к управлению различными гаджетами.

Маск заявил, что встроенный чип Neuralink поможет людям с ограниченными возможностями быстрее и эффективнее пользоваться смартфоном, чем абсолютно здоровому человеку, но без чипа.

Сейчас испытания по вживлению чипа подразумевают операцию на головном мозге. Однако в будущем это должно стать обычной процедурой у доктора, которая займет не больше часа. Вероятнее всего, при имплантации будут применяться роботы.

Сейчас, по мнению Маска, Neuralink можно приравнять к первой модели iPhone, но его будут постоянно обновлять.

При этом с Маском согласны не все, часть ученых предупредила, что через полгода к таким опытам приступать рано. Для подготовки испытаний на людях потребуется не менее 20 лет.

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