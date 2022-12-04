Илон Маск будет вживлять чипы в человеческий мозг

Ученые намерены в течение ближайших шести месяцев начать испытания по внедрению чипов в мозг человека.
Такой прогноз озвучил Илон Маск, сообщает Slash Gear.
Он заявил, что его чипы Neuralink начнут имплантировать в мозг всего через шесть месяцев. Испытание чипирования на людях станет самым амбициозным и спорным моментом во всей истории нейрохирургии.
Целью вживления Neuralink называют возможность человека составить конкуренцию искусственному интеллекту, а также адаптировать парализованных людей к управлению различными гаджетами.
Маск заявил, что встроенный чип Neuralink поможет людям с ограниченными возможностями быстрее и эффективнее пользоваться смартфоном, чем абсолютно здоровому человеку, но без чипа.
Сейчас испытания по вживлению чипа подразумевают операцию на головном мозге. Однако в будущем это должно стать обычной процедурой у доктора, которая займет не больше часа. Вероятнее всего, при имплантации будут применяться роботы.
Сейчас, по мнению Маска, Neuralink можно приравнять к первой модели iPhone, но его будут постоянно обновлять.
При этом с Маском согласны не все, часть ученых предупредила, что через полгода к таким опытам приступать рано. Для подготовки испытаний на людях потребуется не менее 20 лет.
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