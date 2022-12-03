В США презентовали самый современный в мире ударный самолет

Новый самолет будет малозаметным бомбардировщиком двойного назначения, способным нести как обычные, так и ядерные боеприпасы.

В США презентовали новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

Церемония состоялась в штате Калифорния.

Разработчики новинки утверждают, что стратегический бомбардировщик B-21 Raider стал первым самолетом «шестого поколения».

Контракт на проектирование, испытания и создание современного ударного самолета в мире был заключен в 2015 году. В команду Northrop Grumman входило более 8000 специалистов, среди которых были представители Воздушных сил США.

По имеющейся информации, армия Соединенных Штатов приобретет не менее 100 единиц. Стоимость B-21 Raider предположительно составит около 640 млн долларов.

Новый самолет, по словам разработчиков, будет малозаметным бомбардировщиком двойного назначения, способным нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Воздушные силы США смогут использовать B-21 Raider в пилотируемом и беспилотном режимах.

Как сообщал Курсор, россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября. Представитель Госдепартамента США заявил, что саммит был отменен россией «в одностороннем порядке».

Обсуждения должны были быть сосредоточены на новом договоре о СНВ, соглашении о сокращении ядерных вооружений, подписанном Соединенными Штатами и россией в апреле 2010 года в Праге. Формально известный как Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), он вступил в силу в феврале 2011 года.

Ранее Курсор писал, что Пентагон заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения рф в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!