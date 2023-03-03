Илон Маск показал процесс «размножения» человекоподобных роботов Optimus

Теперь роботы могут собирать таких же андроидов, как и они сами без участия человека.

Глава Tesla Илон Маск показал новое видео с участием своих человекоподобных роботов Optimus. Новые андроиды научились не только ходить и носить предметы, но и проделывать простые операции по сборке таких же роботов, как они. И все это без участия человека.

Роботы Optimus работают на базе самого передового на сегодня искусственного интеллекта – такой же используется в автомобилях Tesla. Они будут обладать способностью обучаться, уверяет Маск. При этом он говорит, что для тех, кто боится восстания машин: эти модели двигаются со скоростью до 8 км/ч, и в случае попыток силового воздействия взрослый человек легко сможет сбить андроида с ног.

Илон Маск при этом уверяет, что будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, а потому роботов стоит уже сейчас интегрировать в нашу жизнь и показать людям, что они не опасны.

Ранее разработчики также рассказывали, что Optimus призван заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в маркетах и других повседневных заботах. При этом Маск уверяет, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей. Стоимость робота составит до 20 тысяч долларов, но Маск пока не называет сроки, когда андроиды поступят в продажу.