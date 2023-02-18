Индийский стартап создает солнцезащитные очки, сделанные из выброшенных пакетов чипсов

Стартап перерабатывает не только пакеты с чипсами, но и всевозможную многослойную пластиковую упаковку.

Pune Startup создал, как он утверждает, «первые в мире переработанные солнцезащитные очки», сделанные из выброшенных пакетов чипов. Основатель компании Аниш Малпани в четверг сообщил в Твиттере о выпуске модных солнцезащитных очков из переработанных материалов. Он даже поделился видео, которое показало, чем занимается его компания, и весь процесс создания солнцезащитных очков из многослойного пластика (MLP).

This has been the hardest thing I have ever been a part of. Finally: Presenting the world's first recycled sunglasses made from packets of chips, right here in India! pic.twitter.com/OSZQYyrgVc — Anish Malpani (@AnishMalpani) February 16, 2023

«Это было самым трудным делом, в котором я когда-либо участвовал. Наконец: представляю первые в мире переработанных солнцезащитных очков, сделанных из пакетов чипсов, прямо здесь, в Индии!» — написал Мальпани в подписи к своему посту.

Мальпани написал, что его фирма перерабатывает не только пакеты чипсов, но и все виды «неперерабатываемой» многослойной пластиковой упаковки (MLP) — в том числе обертки от шоколада, молочные пакеты, практически любая гибкая упаковка. «Считается, что эти многослойные пластиковые отходы невозможно переработать», — написал он в своем твите.

Мальпани объяснил, что его компания нашла способ извлекать материалы из МЛП и перерабатывать их для производства высококачественных материалов и продуктов, начиная с солнцезащитных очков.

Кроме того, он заявил, что эти переработанные солнцезащитные очки могут быть самыми экологичными солнцезащитными очками, которые когда-либо были у человека. Они очень функциональны, поскольку устойчивы к ультрафиолетовому излучению, долговечны, гибки и удобны. Покупатели также могут отсканировать QR-код на боковой стороне солнцезащитных очков, чтобы узнать, сколько пакетов было использовано для их изготовления, какие сборщики мусора собрали пакеты и т. д.

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