Крупный технологический «единорог» покидает Израиль из-за судебной реформы

Еще одна крупная технологическая фирма объявила о выводе значительных сумм из израильских банков в связи с запланированными судебными реформами.

Компания цифрового маркетинга SKAI, в которой работает 600 человек, 300 из которых находятся в Израиле, выводит деньги из страны из-за предстоящей судебной реформы, которую продвигает новая коалиция.

Об этом сообщает Channel 12 News.

Согласно отчету, это очень крупная компания даже по израильским меркам. По текущим оценкам, компания стоит более 1 млрд долларов, что делает ее тем, что в деловом мире называют «компанией-единорогом» — компанией, которая достигает оценки в один миллиард долларов, но не котируется на фондовом рынке.

По словам руководства компании, она оставит в Израиле только основные средства, которые по закону необходимы для уплаты налогов, а остальные будут переведены в банки за границей. Оборот компании составляет около 150 миллионов долларов в год только от продаж.

Также сообщалось, что высокотехнологичная компания WIZ также недавно приняла решение о переводе средств, находящихся на счетах в израильских банках, на счета в зарубежных банках.

По оценкам, венчурные капиталисты Эйнат Газ и Ассаф Рапапорт также будут переводить десятки миллионов долларов за границу, поддерживая минимальный баланс в Израиле для обеспечения бесперебойной работы.

Ранее Курсор писал, что названа еще одна хайтек-компания, которая выводит свои средства из Израиля. Основатели этой фирмы являются противниками судебной реформы.

Курсор» сообщал, что основатель одного из самых успешных технологических единорогов Израиля Том Ливне заявил, что покидает страну и прекращает платить налоги в знак протеста против запланированной новым жестким правительством судебной реформы.

Еще мы писали, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики, в частности о том, что она нанесет ей серьезный ущерб.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.