iPhone научили читать сообщения голосом ваших друзей

Если отправитель не хочет делиться своим голосом, он может отказаться, и тогда собеседник получит обычное текстовое сообщение.

Появился интересный патент, поданный на регистрацию Apple. Перспективная функция iMassage предполагает, что мессенджер сможет зачитывать отправленные сообщения голосом человека, который их отправил.

Об этом сообщает портал China Review.

Отмечается, что такой голос не может возникнуть из ниоткуда. Для этого приложения нужно будет дать разрешение и диктовать несколько фраз для анализа. Дальнейшей расшифровкой текста и генерацией аудиозаписи займется искусственный интеллект помощника Siri.

Если отправитель не хочет делиться своим голосом, он может отказаться, и тогда собеседник получит обычное текстовое сообщение без возможности прослушивания.

«Такая функция iMessage, безусловно, могла бы вызвать интерес у пользователей iPhone, но, скорее всего, это будет лишь временное любопытство. В конце концов, пользуясь мессенджерами, мы предпочитаем общаться именно текстовыми, а не голосовыми сообщениями. Да и другие компании сейчас работают в обратную сторону – трансформируют голос в текст», — пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, большая часть владельцев смартфонов эксплуатируют их до тех пор, покуда ресурс АКБ не исчерпается полностью.

Ранее мы информировали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.